E' Lara Gut la regina di Cortina. Dopo aver vinto nei giorni scorsi un oro in SuperG e un bronzo in discesa, la sciatrice svizzera si è ripetuta oggi sulle nevi delle Dolomiti laureandosi campionessa del mondo anche in gigante.



Un tris di successi da record per l'atleta elvetica che anche il Genoa, club in cui milita il marito Valon Behrami, ha voluto celebrare con appositi post sulle proprie pagine social.



Un modo per ricambiare il favore alla campionessa il cui papà nei giorni scorsi era apparso davanti alle telecamere della televisione svizzera indossando proprio una mascherina del club più antico d'Italia.