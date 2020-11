Vero, siamo solo a inizio stagione, gli infortuni hanno complicato la vita in ogni reparto, non c'è tempo per allenarsi e via discorrendo. Ma la Juve, senza Ronaldo, è di fatto riuscita a battere solo la Dinamo Kiev. Per il resto è andata incontro a brutte figure e pessime prestazioni, contro avversari tutt'altro che di primo piano, grintosi e rognosi ma che hanno la salvezza come unico e magari complicato obiettivo da raggiungereson bastati due minuti di CR7 per sbloccare tutto in quell'occasione.. Solo che CR7 dovrebbe essere a Torino per fare la differenza soprattutto nelle grandi occasioni, specialmente in Champions. E ogni volta in cui gioca, ovviamente. Ma contro Crotone e Benevento, con tutto il rispetto per le neopromosse, la Juve dovrebbe essere in grado di vincere sempre e comunque. Se non ci riesce, senza nemmeno potersi appellare alla sfortuna, significa che c'è qualcosa di strutturale che non funziona. Che deve fare riflettere, pure preoccupare. Le assenze, da Ronaldo in poi, hanno il loro peso e non si possono ignorare.