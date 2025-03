Sebastiano Esposito: "Io e Pio all'Inter insieme? Per ora è solo un sogno"

Getty Images

L'Italia Under 21 oggi non ha fatto una bella figura nella sconfitta per 2-1 rimediata in 11 contro 9 contro l'Olanda, ma il gol del momentaneo 1-1 Azzurro su rigore ha portato la sua firma. Sebastiano Esposito era al rientro, non era al meglio, ma quando è stato chiamato in causa da Carmine Nunziata per sostituire l'infortunato Gnonto non si è tirato indietro dando tutto quello che aveva.Intervistato da Rai Sport a fine gara l'attaccantemagari in coppia con iloggi allo Spezia e infortunatosi proprio nel ritiro dell'Under 21 con cui avrebbe potuto trovare dei minuti in campo insieme.

"Gli Esposito punto fermo della Nazionale? Facciamo del nostro meglio per la Nazionale e per i club. Fa piacere che stiamo raggiungendo ottimi livelli, i nostri genitori sono orgogliosi ma dobbiamo lavorare ancora perché non abbiamo fatto nulla ancora.