Segna in Conference ed esulta con un parto... "gemellare": la curiosita'

Redazione CM

6 minuti fa



Nel giovedì di Conference League arriva un'esultanza particolare. Quasi... storica. Siamo nella capitale dell'Armenia Yerevan, dove il Noah ospita i ciprioti dell'Apoel Nicosia: dopo il vantaggio ospite, nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo l'attaccante di casa Matheus Aìas segna il gol del pareggio. E via a festeggiare. Come? Il giocatore prende due palloni, li mette sotto la maglia e simula un parto. Una scena unica.



L'ESULTANZA GEMELLARE - Probabilmente è la prima esultanza "gemellare" della storia del calcio, con la Conference League a fare da sfondo a un evento particolare. Dall'altra parte, nell'Apoel, in porta c'è Vid Belec vecchia conoscenza del calcio italiano: cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, ha giocato anche con Crotone, Carpi, Benevento, Sampdoria e Salernitana, prima di andare definitivamente a Cipro nel 2022 dove oggi è capitano dell'Apoel.