LIVE Senegal-Costa d’Avorio 1-0: Diallo al 3', subito vantaggio!

Serata di gala in Coppa d'Africa. Alle 21 il via all'ottavo di finale più atteso: quello che prevede il big match fra Senegal e Costa d’Avorio. Chi passa, trova ai quarti la vincente di Mali-Burkina Faso. Per gli Elefanti c’è dall’inizio il romanista Ndicka, mentre parte dalla panchina il fiorentino Kouame. L’ex Napoli Koulibaly titolare nel Senegal. Queste le formazioni ufficiali:



Senegal (3-4-2-1): Mendy; Koulibaly, Diallo, Niakhaté; Diatta, Camara, P. Sarr, Jakobs; Mane, I. Sarr; Diallo. Ct Cisse



Costa d’Avorio (4-3-3): Y. Fofana; Aurier, Kossounou, Ndicka, Konan; Sangare, Seri, S. Fofana; Diakite, Krasso, Gradel. Ct Fae