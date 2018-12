È arrivato, ha firmato il contratto e poi subito è sceso in campo per il primo allenamento. Cesare Prandelli subentra a Ivan Juric alla guida del Genoa ed è subito attesa da uno scontro diretto: la sfida di domenica contro la Spal, che potrebbe far scivolare in una zona ancora più pericolosa i rossoblu. A Prandelli, quindi, il compito di riportare al successo una squadra che non vince da settembre ed è appena stata eliminata dalla Coppa Italia da una formazione di Serie C. Non sarà facile trovare la scossa, ma i bookmaker si fidano dell'ex tecnico azzurro e danno il Genoa come favorito a 2 volte la posta. Sale a 3,30 il pareggio su 888sport.it, mentre il successo della Spal sale a 4,20. Nessuna delle due formazioni brilla in difesa: il Genoa ha il secondo peggior reparto del campionato, con 29 reti incassate, gli emiliani hanno subìto 23 gol fino a ora. Una partita da Goal (quindi con entrambe le formazioni a segno) vale 1,84.