La capolista Juventus apre la 24esima di Serie A ospitando il Frosinone. Un testa coda che sembra una formalità, anche se i gialloblù sono tornati in corsa per la salvezza e hanno vinto due trasferte consecutive. Per gli esperti di Sisal Matchpoint la gara è senza storia, favoritissimi i bianconeri a 1,12, si arriva a ben 20 volte la posta per l’impresa dei ciociari allo Stadium, difficile anche il pareggio, a 9,00. Sicuri anche gli scommettitori, 9 su 10 hanno scelto la vittoria juventina. In attacco, insieme a Ronaldo, dovrebbe rivedersi Dybala di ritorno dal primo minuto dopo la “punizione” contro il Sassuolo: il suo potrebbe essere un ritorno in campo con il botto, la sua doppietta è a 6,00.