Nelle 313 partite disputate finora in questa stagione, tra le 299 in Serie A e le 14 in Coppa Italia, gli interventi del Var sono saliti a uno ogni 2.58 partite, contro l'uno ogni 3.15 partite della stagione scorsa. Nei 1.984 controlli effettuati con l'ausilio della tecnologia, gli errori sono scesi addirittura a 18, ovvero appena lo 0.91%, mentre un anno fa ci si era stanziati sul 1.02%. Sono però saliti i cartellini gialli (1.388 contro 1.164), soprattutto per proteste (100 contro 83), così come i cartellini rossi (9 contro 1), benché in generale le espulsioni siano diminuite (61 contro 68). Sintomo che il Var commette molti meno errori, ma considerati molto più gravi. Lo riporta La Stampa.