Ancora una domenica senza successi per le ultime due della classe. La Salernitana ha ottenuto un pari in rimonta contro il Sassuolo, il quinto nelle ultime sei partite, segno «X» anche per il Genoa, il settimo consecutivo in altrettante partite con Blessin, che in casa dell’Atalanta non ha centrato quella vittoria – l’unica in campionato – che sfugge addirittura dallo scorso settembre. Nonostante le due squadre abbiano dati segnali di vita nelle ultime giornate, l’ormai costante assenza di vittorie le avvicina sempre più verso l’incubo Serie B, eventualità ormai quasi scontata per gli esperti che vedono la Salernitana favorita numero uno alla retrocessione in quota a 1,10 seguita dai rossoblù a 1,12. Un piccolo calo dopo una grande rimonta non sembra mettere in pericolo invece il Cagliari, offerto a 2,75, così come sembrano essere vicine alla permanenza in massima serie le altre due squadre liguri, Spezia e Sampdoria, la cui retrocessione in serie cadetta è fissata a 4,50. RED/Agipro