Serie A, tutte le date del calciomercato 2024/2025: quando comincia e quando si chiude

La stagione 2023/2024 in Italia si conclude ufficialmente il prossimo 2 giugno, col recupero della ventinovesima giornata di Serie A tra Atalanta e Fiorentina, maProprio oggi, la Federcalcio ha comunicato infatti: per le società di Serie A, Serie B e Serie C,quando diventano operativi anche i nuovi contratti sottoscritti,. In attesa che venga reso noto l’orario definitivo., senza specifiche a livello di orari.Per quanto concerne invece le date del campionato di Serie A, la partenza è stata fissata nel week-end del 17-18 agosto, mentre la chiusura non è stata ancora stabilita. La prima sosta per le nazionali è fissata alla prima settimana di settembre, con l’Italia che scenderà in campo il 6 per sfidare la Francia in Nations League e Israele per le qualificazioni ai Mondiali 2026 tre giorni più tardi.