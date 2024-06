Quanto guadagna il Milan dal riscatto di De Ketelaere

Getty

era andato all'Atalanta per rilanciarsi dopo una stagione negativo con la maglia del Milan. Missione compiuta. A Bergamo sono tutti contenti delle prestazioni del belga, tanto che la società ha deciso di riscattarlo: i nerazzurri l'hanno preso a titolo definitivo esercitando la possibilità di prendere tutto il cartellino a una cifra stabilita in precedenza con i rossoneri, che incassano così più di 20 milioni dal suo addio.- Le cifre esatte del suo trasferimento dal Milan all'Atalanta sono: 3 milioni per il prestito, che i nerazzurri avevano già versato nelle casse rossonere l'estate scorsa al momento del trasferimento del giocatore,

- Gasperini ha saputo toccare le corde giuste facendo ritrovare la serenità a Charles: il belga è diventato un punto fermo dell'Atalanta,: 10 in campionato, 2 in Europa League - vinta in finale contro il bayer Leverkusen - e altre 2 in Coppa Italia. Ora inizia un nuovo capitolo, De Ketelaere è tutto dell'Atalanta.