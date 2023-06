Uscite di scena anche Parma e Sudtirol, rimangono Cagliari e Bari a giocarsi la promozione in Serie A nel doppio confronto della finale playoff. La formazione pugliese potrà contare anche nell'atto conclusivo sui vantaggi dovuti al miglior posizionamento in classifica: gli uomini di Mignani, terzi al termine della regular season, hanno a disposizione due risultati su tre nei 180 minuti complessivi, visto che i sardi hanno chiuso la stagione 'solamente' in quinta piazza. Nonostante ciò, è l'equilibrio a comandare nelle quote dei bookmaker sulla promozione nel massimo campionato: i betting analyst vedono avanti il Cagliari a 1,75, con il Bari a 2. Prevale invece la promozione dei biancorossi, offerti a 1,80, mentre i rossoblu inseguono a 1,95.