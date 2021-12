Dopo l'anticipo vinto dal Perugia sul Vicenza, la 16esima giornata dientra nel vivo, con cinque partite in programma. Alle 14 tocca a, mentre alle 16.15 toccherà achiudere il sabato, con i padroni di casa che, in caso di vittoria, potrebbero portarsi momentaneamente in testa alla classifica.