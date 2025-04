Il programma dellaè iniziato nella serata di venerdì 4 aprile con la vittoria esterna della Cremonese per 2-1 sulla Reggiana: il sabato di cadetteria invece si aprirà alleper poi proseguire, che chiuderà la programmazione odierna.Torniamo però sulle quattro sfide che scatteranno alle ore 15:, con i padroni di casa che potrebbero anche avvicinarsi alle prime otto tenendo vive le speranze di raggiungere i playoff; il- reduce da quattro vittorie consecutive in campionato - se la vedrà con il fanalino di coda, in una gara tra due formazioni distanziate da due soli punti in classifica, mentre ilvuole dare seguito al successo contro lo Spezia anche nella gara casalinga contro il

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui la Serie B in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Come già detto, alle 17.15 la sfida dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Modena e alle 19.30 quella del Romeo Menti tra Juve Stabia e Salernitana.