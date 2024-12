Serie B, Pisa-Bari LIVE 0-0

10 minuti fa



Scontro in vetta nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie B. All’Arena Garibaldi, alle 20 e 30, scendono in campo Pisa e Bari. I toscani sono secondi a tre punti dal Sassuolo capolista, i pugliesi quarti. Momenti differenti per le due squadre: quella di Inzaghi si è rialzata con la vittoria di Mantova per 3 a 2, dopo un solo punto nelle due gare precedenti, gli ospiti invece arrivano sulle ali dell’entusiasmo di tre vittorie nelle ultime quattro. La formazione di Longo non perde da 14 match. Seguiremo Pisa-Bari live con aggiornamenti minuto dopo minuto.