Dopo la cocente delusione del pareggio per 1-1 contro il fanalino di coda del girone Lucchese, la Juventus Under 23 torna in campo domenica per la sfida contro il Lecco. Scontro diretto per le posizioni che valgono i playoff, il Lecco infatti si trova al quarto posto con 44 punti: 4 in più dei bianconeri. A fischiare l'inizio del match alle 12.30 al Rigamonti-Ceppi di Lecco sarà il signor ​Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paolo. Rizzotto di Roma 2 e Grasso di Acireale gli assistenti mentre Milan Silvera di Valdarno sarà il quarto uomo.