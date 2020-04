Mattinata complicata per i server di Electronic Arts: dalle ore 09:00 del 14 aprile 2020 i giocatori lamentano l’impossibilità di accedere al proprio profilo su Origin e quindi di accedere a tutti i videogame online dell’azienda statunitense. Non si può giocare a Fifa 20, Apex Legends e a tutti i titoli che necessitano di Origin per l’accesso al multiplayer online. In questo periodo i server dei videogame sono messi sotto stress, soprattutto quelli dei titoli più famosi. Quale sia la causa che ha ha mandato i server di Electronic Arts down è sconosciuta.