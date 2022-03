Il Flamengo sta seguendo da vicino la situazione di Dodo per rafforzare la sua difesa. L'obiettivo del club è vincere la Coppa Libertadores e per far ciò si cercano innesti di qualità. Uno tra questi è il 23enne terzino Dodo, con un passato al Coritiba, che allo Shakhtar Donetsk sta trovando poco spazio e vorrebbe giocare con continuità. Lo riporta fishajes.net.