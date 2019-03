L'ex bandiera del Milan e attuale ct dell'Ucraina, Andrij Shevchenko. ha concesso una bella intervista a Tuttosport in cui parla del suo ruolo, del Milan e del futuro.



CT - “La difficoltà più grande è far passare l’idea che adesso son un allenatore e non più un giocatore. Mi sento un tecnico al cento per cento. Penso, ragiono e mi comporto in modo diverso rispetto al passato. Sono concentrato sul gruppo. Ho molti più pensieri. E dormo meno…”.



RONALDO - "Dal vivo mi è sembrato lo stesso di sempre. Sembra molto più giovane degli anni che ha. In campo non dà l’idea di essere un 34enne. La Juve era già forte prima di Ronaldo, però gli mancava un fuoriclasse come lui che risolve le partite quasi impossibili. Sì, adesso che hanno Cristiano i bianconeri possono anche arrivare in fondo e trionfare”.



PIATEK - "Sta dimostrando di essere un grande attaccante e per il Milan è importantissimo, però come caratteristiche siamo diversi. E’ inutile fare paragoni, Piatek farà la sua strada. Apprezzo tantissimo il suo fiuto del gol, segna in tutte le maniere". ALLEGRI - "Mi piace molto la sua capacità di gestire e motivare il gruppo. E’ l’allenatore perfetto per i campioni. Quando hai grandi giocatori devi affidarti anche a loro e Max lo fa”.



GATTUSO - "Rino ha riportato entusiasmo tra i tifosi. E’ preparatissimo. Era tanto tempo che non si lottava per la Champions. Gattuso ha tanto meriti, come pure Maldini e Leonardo”.