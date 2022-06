Beppe Signori, ex calciatore, tra le altre, della Lazio, è intervenuto ai microfoni di LazioNews in merito all'attuale centravanti biancoceleste, Ciro Immobile: 'I goal di Immobile? Sicuramente batterà tutti quelli che gli stanno davanti, compreso me'. Al numero 17 laziale, a quota 182 gol, mancano 6 gol per raggiungere Signori, fermo a 188 reti segnate, nella classifica all-time.