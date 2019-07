Sibillino Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, alla richiesta di chiarimenti sull'eventuale arrivo di James all'Atletico, obiettivo anche del Napoli: “James Rodriguez arriva oppure il mercato è finito? I calciatori possono arrivare e possono partire, fino alla fine non sai mai cosa può accadere. Per come vengono gestiti i calciatori dai loro agenti…speriamo di continuare a lavorare ponendoci come obiettivo ciò che sarà la stagione che sta per iniziare. Fino alla fine del mercato non sai mai cosa potrà accadere. Il club sta lavorando nella direzione di cui abbiamo discusso tre o quattro mesi fa”