Manca ancora l'ufficialità, ma Juventus-Napoli dovrebbe essere recuperata mercoledì 17 marzo alle 18.45. Il condizionale è d'obbligo, perché secondo quanto scrive oggi Il Mattino gli Azzurri ​hanno chiesto un'altra data per il recupero della sfida rinviata lo scorso 4 ottobre per i casi Covid all'interno del gruppo di Gattuso. Questo per evitare di affrontare nella stessa settimana, quella dal 14 al 21 marzo, di seguito Milan, Juventus e Roma. De Laurentiis vorrebbe aspettare la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra i bianconeri e il Porto, se la Juve dovesse ribaltare la situazione e accedere ai quarti di finale sarebbe però difficile trovare una data alternativa.