Che impresa di Sofia Goggia, l’ennesima di una grande carriera. La sciatrice azzurra vince la discesa a St.Moritz e lo fa a 24 ore dal secondo posto ottenuto alle spalle di Elena Curtoni. Ma ciò che eleva la prestazione della bergamasca è il fatto che proprio ieri si era fratturata la mano sinistra dopo tre porte della discesa.



OPERAZIONE - Da lì l’andata e ritorno a Milano con annessa operazione. Nell’intervento le sono state inserite viti e placche per sistemare la frattura al secondo e terzo metacarpo della mano. Goggia però si è mostrata ancora una volta inscalfibile e, a suo modo, ha festeggiato la vittoria baciando il tutore.



VITTORIA - Si tratta del ventesimo successo di Coppa del Mondo in carriera, uno dei più indimenticabili che resterà nella sua legacy sportiva. Ora è appaiata a Federica Brignone in testa alla classifica delle plurivincitrici azzurre. Al termine della gara, ai microfoni della Rai, ha detto: “Sono contenta di quello che ho fatto, devo ringraziare di cuore tutti quelli che mi hanno aiutato ieri, dal dottor Andrea Panzeri, alla Clinica Madonnina che ha richiamato i chirurghi agli autisti messi a disposizione da Armani, sponsor della Fisi”.