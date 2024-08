Sogliano (DS Verona): "Con la Juve ci giochiamo punti importanti. Mercato? Negli ultimi giorni..."

Il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano è intervenuto in collegamento con DAZN per presentare la sfida di questa sera contro la Juventus al Bentegodi, nella gara valida per la seconda giornata di Serie A 2024/2025.- “Il Verona è un club che deve vivere di queste operazioni, pescando i talenti da giovani. Noi diamo molta importanza anche ai giocatori che vengono dal settore giovanile. È normale che anche per necessità non è facile pescare giocatori dal campionato italiano, c’è un lavoro di gestione che non è scontato perché i giocatori he arrivano dall’estero devono adattarsi alla nostra filosofia”.“Gli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto, ora pensiamo a questa partita contro la Juventus che per noi è un ostacolo difficile, ci giochiamo punti importanti. Poi vediamo negli ultimi giorni se riusciremo a mettere a segno qualche colpo. La scelta più difficile è trovare un allenatore che entri in sintonia con tutti, Baroni ha scelto di andare alla Lazio e noi abbiamo puntato su Zanetti che è un allenatore che ha fame e che ha voglia di raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza. È un allenatore motivazionale e lo abbiamo scelto anche per questo”.