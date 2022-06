Lo abbiamo scritto e riscritto:, tanto che ormai si aspettano soltanto le visite mediche e l'annuncio. Intanto, ie gli addetti ai lavori del mondo del calciosul possibile esito di questa operazione. Come tutti i ritorni, anche, che proviamo a riassumere.Nell'attuale centrocampo della Juve, nessuno ha la qualità tecnica e l'esperienza di Pogba.Dal punto di vista finanziario, dopo averlo venduto a 105 milioni, riprenderlo a zero (per la seconda volta, fra l'altro) sarebbe un gran colpo per la Juve. Si tratta pur sempre di un campione del Mondo nel pieno della sua carriera (29 anni)."Quando l'ambiente mi ama, rendo al meglio", ha dichiarato il Polpo. E a Torino, il francese potrebbe ritrovare quell'affetto e quel sostegno che gli sono mancati a Manchester.La condizione fisica e atletica: nelle ultime tre stagioni, sia l'ultima (2021-22) che la 2019-20 sono state segnate da qualche infortunio di troppo. Meglio invece la stagione in mezzo (2020-21), ma il Pogba straripante della prima esperienza juventina sembra un ricordo lontano.Il rischio 'minestra riscaldata': il ritorno in un club dove si è dato il meglio di sé e dove si è vinto tanto, è sempre un rischio. E lo sa bene Allegri, dopo la prima stagione del suo ritorno alla Juve.L'aspetto caratteriale: su questo c'è qualche dubbio. Nella prima Juve di Pogba, i leader erano Buffon, Chiellini, Pirlo e Tevez. Ora toccherebbe proprio a Pogba rivestire questo ruolo: è in grado?