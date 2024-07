AFP via Getty Images

Spagna, De la Fuente: "Morata capitano e mai in discussione. Yamal e Williams..."

55 minuti fa



C'è ancora la firma di Luis De La Fuente su un altro successo della Spagna. Dopo aver conquistato trofei con l'Under 19 e l'Under 21, il commissario tecnico delle Furie Rosse conquista il primo titolo con la nazionale maggiore.



Al termine della sfida, De La Fuente ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando il successo per 2-1 sull'Inghilterra:



"Williams e Yamal? Sono due giocatori meravigliosi e due ragazzi straordinari, che devono continuare a crescere. Siamo fortunati, danno tanta allegria e gioia al calcio spagnolo".



Poi su Morata:



"È il capitano e non è mai stato in discussione come qualità calcistiche e umane, effettivamente non gli viene riconosciuto tutto il lavoro che fa, ma con il tempo lo sarà".