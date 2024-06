Spalletti, gli ottavi all'ultimo respiro sono una seconda chance: è il momento delle scelte, che Italia vuole?

Getty Images for FIGC

di Lucianosono serviti 98 minuti di grande sofferenza per strappare il pass per gli ottavi di finale degli Europei 2024 in Germania. È servito un gol di Zaccagni a partita virtualmente finita per strappare un pareggio 1-1 contro la Croazia che ci ha concesso di passare, come secondi in classifica alla fase successiva ai danni proprio dei croati che, con il gol di Modric, stavano già pregustando l'impresa e non la fine di un'era. Questa però è, ed è quellaimportante e veloce, parole sue, al lavoro fatto con questo gruppo. Questo è il momento delle scelte, di un'identità precisa da trovare in campo e fuori. In sostanza,

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui l'Italia contro la Svizzera su NOW

GUARDA SU NOW

La fraseche ha addirittura parlato di "talpe che non fanno il bene del gruppo" e quindi non la riproporremo, ma analizzando l'11 scelto per la partita contro la Croazia dopo il flop vibrante con la Spagna e l'inizio non eccelso contro l'Albania fa capire che qualcosa nella testa dell'allenatore sia scattato.Tuttavia, sebbene Spalletti ribadisca che la squadra sappia sostenere entrambi i moduli, una direzione definitiva dovrà essere presa per cercare di tirare fuori questa squadra dalle sue insicurezze.

Il materiale umano e tecnico c'è, Spalletti ne è convinto, masono i due punti interrogativi più importanti perché se il primo sembra fondamentale in una squadra che "conduca" la partita, il secondo lo è di più in una che attacca gli spazi in verticale. Entrambi finora non hanno brillato, chi la spunterà? E soprattuttoIl suo ingresso in campo ha ridato brio e occasioni da gol agli Azzurri, ma convincerlo a tornare a un ruolo più a tutta fascia non sarà semplice., colui che, prima di Zaccagni, ha di fatto dato il via in progressione all'azione del gol promozione. Come cambierà la difesa contro la Svizzera? Quanto mancherà la sua capacità di giocare coi piedi.

Dubbi di campo, che poiLa mancanza di "esperienza a giocare questi tornei" non può più essere una scusa e non è neanche questione di "veleno" (tutte parole pronunciate in conferenza). Anche con la Svizzera a Berlino, ancora una volta, sarà una sfida da dentro o fuori come lo sono state praticamente tutte finora. E ora è arrivatoÈ arrivato il momento diPerché su una cosa Spalletti rimane inappuntabile:, ed è giusto che sia lui a far imboccare una strada senza se e senza ma a questi ragazzi.