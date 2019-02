L'Inter trova la prima vittoria in campionato del 2019 superando il Parma. Luciano Spalletti, allenatore nerazzurro, ha parlato così a DAZN dopo il successo: "Abbiamo delle potenzialità per sopperire alle difficoltà del momento. E' chiaro che in alcuni momenti quello che ci vogliono far credere sulla pesantezza del vincere a volte non lo sopportiamo. Dobbiamo mettere nei contenuti della partita le nostre caratteristiche, a volte sembra una cosa banale ma non si riesce a farlo. Stavolta invece sono stati bene ordinati, nel primo tempo il Parma ha provato a mordere ma non è abituato a fare partite così; quando dai loro un po' di campo provano a giocare sulle punte. Quando vieni attratto dal loro palleggio, come perdi palla e ti ritrovi coi terzini aperti loro coi centrali diventano micidiali".



DUE PUNTE - “Icardi e Martinez sono due prime punte, bisogna trovare il momento in cui le due squadre vanno a schiacciarsi. In alcuni momenti non abbiamo trovato la tranquillità di fare le nostre giocate, non avevamo in mano le nostre qualità. Loro si assomigliano molto, anche se mi sembra che ultimamente li ho fatti giocare insieme. Poi occorre maggior aiuto dagli esterni; oggi Ivan Perisic ha fatto una grandissima partita, mettiamo i puntini sulle i. Poi abbiamo perso ancora alcuni palloni che in condizioni normali ci permetterebbero di fare male".



NAINGGOLAN - “Ha fatto rivedere le sue vampate nella doppia battuta play-centrale difensivo, facendo sparare al Parma le pallate che Skriniar e De Vrij hanno interpretato benissimo non facendo pulire mai questi palloni". PERISIC - “Ha capacità di usare ambedue i piedi, quindi gli piace sviluppare la corsa. Però può lavorare sulla conclusione di destro".



ICARDI - “Il suo stato d’animo? Io non gli ho creato nessun problema...Secondo me ci sono cose che vanno chiarite perché quando si lasciano a metà diventa più difficile per tutti. Qualche discorso di troppo si è fatto e mi sembra che sia il momento di parlare di cose che ci siamo tirato dietro per mesi".