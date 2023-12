Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha parlato in occasione del Gran Galà del Calcio in scena a Milano questa sera. Il ct si è soffermato su diversi argomenti, a partire dalla situazione di Inter e Napoli, fino ad arrivare all'Italia.



INTER - "E' giusto che sia prima in classifica per quello che ha fatto vedere. All'Inter vedo molte qualità, quelle di una squadra matura. Offre un calcio tecnico e un calcio relazionale che dipende da quanto è unito il gruppo squadra. Mi sembra che l'Inter abbia queste qualità, anche dai comportamenti che vedo in campo. Questo dice molto sulla costruzione di questa squadra".



NAPOLI - "Al Napoli ho visto fare delle bellissime partite. Sono riusciti a mantenere quel ritmo che avevano in precedenza. Per il momento la classifica non è ancora quella finale, però l'Inter è in testa meritatamente".



EURO 2024 - "Dovrà essere un'Italia che completa quello che ha fatto vedere di buono in queste partite. Per 60/70 minuti siamo stati un'ottima squadra in tutte le partite, però poi bisogna andare avanti. Bisogna far vedere quelle che sono le nostre qualità migliori e mantenerle per 100 minuti".



CAMARDA - "I giovani devono giocare in Serie A, ma solo se riescono a mettersi nelle condizioni di spingere quello che hanno davanti. Non è che perché sei giovane e con il capello pettinato e il cappellino griffato ti si deve dare una mano. Ti si aspetta però, perché mi sembri ben intenzionato".