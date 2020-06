La stagione della Spal riparte nel peggiore dei modi, con l'infortunio di quello che è stato uno dei principali punti di riferimento della squadra durante il corso di tutto il campionato, ovvero Berisha. Il portiere ex Atalanta, infatti, ha subito la frattura del quinto metacarpo della mano destra, cosa che lo terrà fuori dal campo per diverso tempo.



Una doccia fredda per tutta la squadra, che dovrà cercare di conquistare i tanti punti salvezza che mancano senza il supporto del proprio portiere titolare, autore fino a questo punto di una stagione fantastica. Di Biagio sarà quindi chiamato a lanciare Letica, che sarà chiamato a vestire i panni del numero uno proprio nel momento più delicato e complesso della stagione.



I tempi di recupero di Berisha sono ancora da stabilire, ma è certo che il portiere salterà almeno un paio di settimane, con le voci più pessimistiche che parlano di oltre un mese di stop. Non è da escludere quindi che la stagione del portiere possa essere addirittura terminata, considerato che l'infortunio è tra i più difficili da smaltire visto il ruolo. Il team medico e lo stesso Berisha però cercheranno di fare il possibile per provare un recupero record, ma intanto toccherà a Letica.