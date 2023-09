Non perde un colpo lo Sporting che si sbarazza anche del Moreirense e vola in testa alla classifica. Ad aprire il 3-0 definitivo ci ha pensato l'ex Lecce Hjulmand, trasferitosi a Lisbona quest'estate. Di Giokeres e Diomande le altre reti. Per il centrocampista si tratta della prima rete ma, già nella scorsa partita, il danese erano andato a segno, salvo poi vedersi annullata la marcatura. Hjulmand è già un punto fermo della squadra e i media lusitani ne esaltano l'acquisto.