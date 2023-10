Viktor Gyökeres continua a segnare. Il centravanti svedese dello Sporting Lisbona, dopo l'inzio sprint (6 gol in 7 partite) in campionato e il gol all'Atalanta in Europa League, non è mancato all'appello neanche in nazionale e ora su di lui si accende l'interesse di alcune big europee. Secondo Record, Siviglia e Borussia Dortmund hanno recentemente inviato osservatori a Lisbona per tenere d'occhio il calciatore in vista di gennaio.