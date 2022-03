Il governo ha deciso:. E' quanto sarebbe emerso dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi, riferisce Ansa. Il big matche tutte le partite della 31ª giornata di Serie A si giocheranno quindi con massima capienza.. Lo ha confermato, sottosegretario allo Sport, durante l'evento per celebrare il 161° anniversario di ADM a Roma: "La curva epidemiologica si sta alzando, ma con il ministro Speranza abbiamo condiviso che c’è la possibilità di dare alla Figc una deroga al 100% anche senza aspettare il 31 marzo. Il 31 marzo terminerà lo stato d’emergenza e si andrà verso una normalità che non sarà più quella pre-Covid, ma daremo il segnale di un’apertura al 100% sia per gli stadi che per gli impianti al chiuso", riporta Italpress.- Le novità però non riguardano solo gli stadi, di seguito alcune delle principali novità nellaemersa dalla cabina di regia, presieduta dal premier Mario Draghi, e che nel pomeriggio sarà sottoposta al Consiglio dei Ministri per l'approvazione.- L'al chiuso resterà in vigore fino al prossimo 30 aprile.per la pandemia Covid-19 alla scadenza del 31 marzo.- Dovrebbe essere anticipato al 1° aprile lo. Fino al 30 aprile, per entrare nel luogo di lavoro, sarà necessario il Green pass base.- L'obbligo vaccinale previsto per le categorie lavorative in vigore oggi,, ma dal 1° aprile decadranno tutte le sanzioni, eccetto quella pecuniaria di 100 euro.