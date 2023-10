Intervenuto in conferenza stampa prima della gara contro la Fiorentina, il tecnico del Ferencvaros Dejan Stankovic è stato messo davanti anche all'argomento Abdelhamid Sabiri, giocatore che ha allenato alla Sampdoria, che è transitato alla Fiorentina e che oggi gioca in Arabia Saudita:



"Non voglio parlare di lui... sono qui per parlare di una bellissima partita come quella di domani. Secondo me questo raggruppamento poteva essere da Europa League o addirittura da Champions. Sono felice di essere tornato a giocare in Europa. Voglio ripagare con tutto il mio cuore la fiducia che il club mi ha dato: nell'ultimo anno ho sofferto come allenatore e uomo... ma anche questo serve per fare esperienza"