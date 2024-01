Sudtirol, UFFICIALE: preso un centrocampista del Como

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito dalla società Como 1907 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Arrigoni, 29enne centrocampista centrale. Il giocatore approda in biancorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in categoria.