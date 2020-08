Fermo Ronaldo, il suo primo rivale Immobile, fresco vincitore della Scarpa d’Oro, ha accorciato nella classifica del Supercannoniere di calciomercato.com e si è portato a -4, ma più di questo non potrà fare, col campionato si è conclusa anche la sua stagione. Ronaldo invece ha a disposizione quanto meno un gara, il ritorno degli ottavi di Champions col Lione. E’ lui il primo Supercannoniere del nostro sito, anche se per ora solo virtualmente. Possono ipoteticamente raggiungerlo solo i bomber impegnti nelle coppe, ovvero Romelu Lukaku (a -14 dal portoghese), Lautaro Martinez, Muriel e Dzeko (a -25). Per proclamare CR7 come Supercannoniere 2019-20 è solo questione di tempo.



La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.