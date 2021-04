Boris Johnson non solo era a conoscenza del progetto Superlega prima che venisse reso ufficiale, ma aveva anche dato il suo ok alla partecipazione dei sei club inglesi, ovvero United, City, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Liverpool: lo rivela il The Guardian, secondo il quale ora il primo ministro britannico sarebbe sollecitato e starebbe subendo forti pressioni dal governo per chiarire la sua posizione e l'incontro avuto con Ed Woodard dello United, il quale aveva capito che Johnson fosse a favore del torneo.



IL CHIARIMENTO - Ora il primo ministro è tenuto a chiarire quanto è accaduto, se fosse veramente a conoscenza del progetto e, soprattutto, se l'avesse appoggiato, salvo poi cambiare idea e schierarsi contro, magari convinto dalla rivolta dei tifosi.