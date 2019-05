Nella fase di stallo che il mercato del Milan sta attraversando, a causa di un finale di stagione dall'esito incerto e del possibile cambio della guarda alla direzione tecnica con l'addio di Leonardo, tra gli argomenti che saranno presto d'attualità c'è anche il futuro di Suso. L'esterno offensivo spagnolo è tornato protagonista nelle recentissime uscite dei rossoneri, come dimostrano i due gol realizzati contro Bologna e Frosinone e l'assist decisivo a Calhanoglu nella trasferta di Firenze, ma la sua permanenza nel nuovo Milan che sta nascendo è tutt'altro che certa.



CIFRE DA TOP - Nei mesi scorsi, il giocatore e il suo agente hanno incontrato Leonardo e Maldini per avviare la trattativa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022, ma al momento dal club di via Aldo Rossi non traspare la volontà di affrontare il problema in maniera imminente, anche perché c'è distanza per quanto concerne le cifre. Attualmente Suso percepisce 3 milioni di euro netti e la sua richiesta è piuttosto importante, visto che supera i 5 milioni e lo renderebbe tra i giocatori più pagati dell'intera rosa. Una mossa che non ha certamente facilitato l'andamento delle discussioni e che è alla base delle valutazioni che il Milan sta facendo sul calciatore, la cui eventuale cessione garantirebbe una plusvalenza molto importante per il bilancio. DECIDE CAMPOS? - Nel contratto dell'andaluso è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma ad oggi nessuno dei club che in passato hanno chiesto informazioni (Atletico Madrid e Tottenham in primis) ha manifestato l'intenzione di spingersi così in alto. Non è un caso che, nell'ambito dei discorsi sul rinnovo, Milan e Suso dovranno parlare anche della possibilità di ridiscutere l'importo della clausola o addirittura della sua eliminazione. Aspetti che verosimilmente passeranno presto sulla scrivania del successore di Leonardo alla direzione tecnica, con Luis Campos del Lille a contendersi il posto con Tare della Lazio. Cambiano le facce in casa Milan, ma il futuro di Suso resta in bilico.