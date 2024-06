Svizzera, Freuler punge l'Italia: "Azzurri favoriti? Noi siamo andati ai Mondiali, loro sono rimasti a casa"

Getty Images

L’avvicinamento a Svizzera-Italia viene acceso daIl centrocampista del Bologna, intervenuto in conferenza stampa, punge gli azzurri in vista dell'ottavo di finale in programma sabato alle 18 a Berlino: ""."La Svizzera non ha paura dell'Italia. Naturalmente per il sottoscritto non è una partita come le altre. In Italia ho costruito la mia carriera, trovando pure un Paese ideale dove trascorrere la vita con la mia famiglia. Sabato, tuttavia, non ci sarà tutto questo amore. È un ottavo di finale e per i sentimenti non ci sarà spazio".

"Sono dispiaciuto per Riccardo, davvero. Mi sarebbe piaciuto affrontarlo all'Olympiastadion. Ma sabato la sfida sarà Svizzera contro Italia. Non Bologna contro Italia"."Non vogliamo snaturarci. La tattica verrà affinata da qui al weekend. Ma sistema e filosofia non cambieranno. La fase a gironi suggerisce che siamo sulla strada giusta. Anche se ora serve fare un altro passo avanti".“Ad attenderci è una partita bella e speciale. La situerei nella top 3 tra quelle disputate in Nazionale. Soprattutto, però, ci attende una partita difficile".