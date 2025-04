Tacchinardi: “Le parole di Conte? Sapevo già tutto. È follia, non è corretto quello che gli hanno fatto”

Getty Images

Con le sue parole in conferenza stampa,ha scosso l’ambiente partenopeo. Quelle” hanno sorpreso molti tifosi azzurri ma non un suo vecchio compagno di squadra come Alessio. L’ex centrocampista, ora opinionista, ha parlato a ilbianconero.com e rivelato alcune sue conversazioni con l’allenatore leccese.Penso che queste dichiarazioni qua fosseroe magari adesso le ha tirate fuori. Ma quella cosa lì io personalmenteperché se vuoi costruiree poi, soprattutto, se ti dicono una cosa è quella".

“Conte per me è iche a gennaio ti promettono che ti prendono un giocatore,, ti dicono che ne prendono uno e poi cosa fanno? Ti prendono. Con tutto il rispetto per Okafor, peròAlla vigilia del match contro il, l’allenatore del Napoli aveva parlato così in conferenza stampa: "Sono state dette tante cose a inizio anno da parte mia,Io non rinnego niente, però poi ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto, di mantenere tutte le cose che ho detto. È stato chiaro anche il discorso di, no? Avevo detto che iquindi non vorrei passare per bugiardo, per qualcuno che dice delle cose e poi alla fine vengono disattese. È inevitabile che,