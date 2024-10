Tacconi: "Juve-Napoli una palla, se avessi allenato Cassano e Balotelli li avrei presi a calci"

Getty Images

ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Repubblica: "Prima delle partite mi facevo otto caffè, un pacchetto di sigarette e un amaro. Se in centomila mi urlavano 'cabron', come al Bernabeu, non me ne fregava niente.Da dirigente, a quelli come Tacconi avrei detto di fumare e bere meno".

- "A parlare di calcio in tv sarei troppo scomodo. Ma li vedete?Fanno filosofia, ma il calcio è arte, anche se c'è ben poco di artistico da commentare".. Noi portieri eravamo dei pazzi, adesso sono tutti a modo e giocano con i piedi. Io appena avevo la palla la tiravo più lontano che potevo".