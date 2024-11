Tegola Atalanta, si fermano De Ketelaere e Kolasinac: c'è lesione

Getty Images

Doppia tegola per l': oltre aIl difensore bosniaco e il fantasista belga hanno si sono infortunati nel corso dell'ultima partita di Champions League contro lo Stoccarda: il primo è uscito a inizio gara (13'), il secondo è entrato dalla panchina ad inizio ripresa ma ha concluso la sfida acciaccato.I due si sono sottoposti agli esami strumentali per stabilire l'entità dei loro problemi e il responso è stato netto: lesione.- Per de Ketelaere si tratta di una

- Per Kolasinac si tratta di una, match valido per la 12a giornata di Serie A in programma domenica 9 novembre alle 12.30.Non trattandosi di lesioni severe, entrambi - in particolare De Ketelaere - potrebbero tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali. La Dea sarà di scena al Tardini contro ilsabato 23 novembre, ore 20.45.

