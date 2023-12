Tensione in casa Siviglia. Nella giornata di ieri si è tenuta l'assemblea degli azionisti che ha visto protagonisti l’attuale vicepresidente José María del Nido Carrasco e suo padre, il maggiore azionista ed ex presidente, José María del Nido Benavente.



GLI INSULTI AL FIGLIO - Quest’ultimo in particolare si è infuriato, dopo una frase del figlio sul tema stipendio, rivolgendosi con toni durissimi nei suoi confronti: “Dillo, sei una m****”, definendo poi il progetto del nuovo stadio “brutto, sembra un lavandino, è inutile. Vogliamo uno stadio con il tetto come quello dell’Atlético di Madrid o quello del Barcelona”.