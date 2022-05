La finale di Conference League League tra Roma e Feyenoord si avvicina e il clima a Tirana si accende, con i primi sfottò tra le tifoserie. Ma qualcuno, come spesso accade, è andato oltre: due giovani tifosi olanesi hanno urinato sul pullman della Roma. Il gesto compiuto da alcuni tifosi olandesi nella capitale albanese ha fatto il giro del web.



PRECEDENTI - L'episodio ha suscitato la rabbia dei tifosi della Roma: "Non ci dimentichiamo chi sono i tifosi del Feyenoord", ha scritto qualcuno riportano alla memoria i fatti del 2015, quando gli hooligans olandesi sfregiarono la 'Barcaccia' del Bernini in Piazza di Spagna dopo i disordini creati in città.