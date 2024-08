Torino, anche Sazonov può partire

Il mercato in uscita delnon è ancora concluso e, dopo l'addio di(passato a titolo definitivo all'per 25 milioni di euro), a essere ceduto potrebbe essere un altro difensore:. Il centrale georgiano, su cui aveva puntato il dtun anno fa, non ha infatti convintoe se dovesse arrivare un'offerta verrà presa in considerazione.Il Torino un anno fa lo aveva acquistato dalla Dinamo Mosca per poco meno di 3 milioni di euro. Nella sua prima stagione in granata ha collezionato dodici presenze, quasi sempre subentrando dalla panchina a partita in corso, ma non ha mai convinto pienamente.

Il Torino può lasciarlo partire per una cifra intorno ai 3 milioni di euro, la stessa spesa per acquistarlo un anno fa. Il giocatore vorrebbe giocare con maggiore continuità ma sa che in granata potrebbe trovare poco spazio, per questo motivo è pronto a valutare anche lui le eventuali proposte in arrivo.