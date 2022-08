Una settimana fa esatta Aleksej Miranchuk era atteso al Centro di Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche con il Torino. All'ultimo momento, su indicazione di Gian Piero Gasperini, l'affare è stato però stoppato. Ma la trattativa per portare il trequartista russo alla corte di Ivan Juric è definitivamente saltata? Forse no.



Molto dipenderà da come evolverà il mercato dell'Atalanta e anche quello del Torino nelle prossime settimane: se il dt Davide Vagnati non dovesse riuscire a chiudere per altri trequartisti allora farà un altro tentativo in extremis, negli ultimi giorni della sessione estiva, per Miranchuk.