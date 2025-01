Cairo: "Mai persa la voglia di rinforzare il Torino, ma serve qualcosa alla Ricci"

Cristiano Corbo, inviato

28 minuti fa

1

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai media presenti all'Olimpico Grande Torino dopo il derby pareggiato 1-1 contro la Juventus:



"Vanoli era molto contento della visita di Graziani, è servita. Chiaramente avremmo voluto fare di più, si era messa male per un gol che non si doveva mai prendere ma poi Vlasic ha fatto un bel gol. Alla fine si poteva anche portare a casa con qualche palla strana..."



MERCATO - "Io non ho mai perso la voglia di rafforzare il Torino. Sono focalizzato, ma siamo a gennaio e a gennaio alcune squadre non ti danno i giocatori perché magari fanno altre operazioni. Abbiamo tante situazioni su cui ragionare, vogliamo fare cose che ci piacciono e velocemente, tipo con Ricci nel 2022".



SINGOLI - "Maripan l'ho visto bene già da un po' di partite, guida la difesa, ha preso condizione che non aveva in precedenza. Vlasic quando sta bene è un giocatore importantissimo e quando gira lui gira il Toro. Karamoh ha fatto bene, ha anche il gol nelle gambe perché il primo anno con noi ne ha fatti 5".



VANOLI - "E' importante per quello che fa in settimana, verrà squalificato ma non sono preoccupato della sua assenza in panchina. Non c'è stato nemmeno a San Siro con l'Inter e pur perdendo abbiamo giocato una grande partita, chiudendola sul 3-2 in inferiorità numerica".