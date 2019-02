L'ammonizione ricevuta nel secondo tempo della partita contro l'Atalanta ha fatto entrare Nicolas Nkoulou in diffida. Il difensore camerunese non è l'unico calciatore del Torino a essere a rischio squalifica, anche Andrea Belotti alla prossima ammonizione verrà fermato per una giornata dal Giudice Sportivo,



Se Nkoulou e Belotti dovessero essere ammoniti domenica contro il Chievo Verona, saranno quindi costretto a saltare la partita della settimana successiva in casa del Frosinone.