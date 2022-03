Josip Brekalo è uno dei giocatori del Torino che in questa stagione ha avuto il rendimento migliore, nonostante sia alla sua prima stagione in Italia. Il trequartista croato è arrivato in estate dal Wolfsburg con la formula del prestito con diritto di riscatto.



Il Torino ha tempo fino al prossimo 15 maggio per esercitare l'opzione e acquistare a titolo definitivo il trequartista versando nelle casse del club tedesco circa 12 milioni di euro.