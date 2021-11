Il Torino ha comunicato l'elenco dei calciatori convocati per la partita contro la Roma. Sono in totale 23, tra questi non ci sono Ansaldi, Rodriguez, Mandragora e Verdi. Ma c'è anche un'assenza dell'ultimo minuto, quella di Warming, fermato da una sindrome gastro-intestinale.



PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic

DIFENSORI: Aina, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Singo, Vojvoda, Zima

CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Pobega, Praet, Rincon

ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Pjaca, Sanabria, Zaza